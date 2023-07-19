Почему глубоководные рыбы так страшно выглядят?

Многие рыбы, обитающие глубоко под водой, внешне похожи на инопланетных монстров: огромные зубы, светящиеся в темноте туловища, выпученные глаза. Но странный вид глубоководных рыб объясняется крайне суровыми условиями, в которых они выживают. На глубине от 200 метров практически нет света, крайне высокое давление, низкая доступность пищи и средняя температура воды (4 градуса Цельсия).

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Из-за этих нюансов глубоководным рыбам пришлось адаптироваться. Они выработали черты, помогающие эффективнее охотиться на добычу — например, различные челюсти. Обыкновенный хаулиод (Chauliodus sloani) не может полностью закрыть пасть: иначе огромные клыки пронзят его же собственный мозг. Кроме того, эти бритвенно острые зубы прозрачны, что помогает хаулиоду скрывать свое оружие от добычи. Другие глубоководные рыбы, вроде большерота (Eurypharynx pelecanoides), обладают огромными растягивающимися ртами, которые позволяют целиком проглатывать крупную пищу.

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Некоторые хищники выработали другой механизм — биолюминесценцию. Способность генерировать собственный свет позволяет им привлекать ничего не подозревающих жертв. Для примера можно взять черного удильщика: многие впервые узнали об этом виде рыб благодаря мультфильму «В поисках Немо» 2003 года. Они заманивают добычу в ловушку при помощи светящейся приманки на своей голове.

Но хитрые приманки — не единственное преимущество биолюминесценции. Другие создания, такие как рыбы-топорики, способны подстраивать яркость своего тела под окружающую среду: в их случае биолюминесценция выполняет роль маскировочного механизма. Наконец, третьи виды используют свет для поисков пищи, привлечения партнера для спаривания и защиты от хищников.

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