Хищники ледникового периода страдали от болезней суставов

Ученые обнаружили признаки остеохондроза на ископаемых костях конечностей ужасных волков (Aenocyon dirus) и смилодона, или саблезубой кошки (Smilodon fatalis). Распространенность заболевания на найденных костях выше, чем у современных видов волков и кошек. Возможно, накануне вымирания из-за низкой численности эти виды подверглись близкородственному скрещиванию. Исследование опубликовано в журнале PLoS One.

Остеохондроз — заболевание опорно-двигательного аппарата, вызванное изменением костной и хрящевой ткани. Он поражает многие виды позвоночных, в том числе человека и домашних животных. Одной из причин остеохондроза врачи и ветеринары называют малоподвижный образ жизни. Он усугубляет ослабление питания хрящей и костей. Из-за этого падает их способность к регенерации. Среди диких видов случаи остеохондроза крайне редки, поэтому сложно судить о его распространенности. Помимо малоподвижного образа жизни, на развитие этого заболевание могут повлиять генетические факторы. В процессе выведения породы селекционеры часто используют близкородственное скрещивание — инбридинг, чтобы добиться улучшения породы. Среди диких животных заболевания, вызванные инбридингом, редки.

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Исследователи проанализировали строение более 1000 костей конечностей смилодонов и более 500 костей конечностей ужасных волков, которые жили во время ледникового периода примерно от 55 000 до 12 000 лет назад.

Ученые обнаружили небольшие дефекты на костях, соответствующие специфическим проявлениям рассекающего остеохондроза. Эти дефекты в основном наблюдались в плечевых и коленных суставах с частотой до 7% исследованных костей, что значительно выше, чем у современных видов волков и кошек.