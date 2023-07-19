Хищники ледникового периода страдали от болезней суставов
Ученые обнаружили признаки остеохондроза на ископаемых костях конечностей ужасных волков (Aenocyon dirus) и смилодона, или саблезубой кошки (Smilodon fatalis). Распространенность заболевания на найденных костях выше, чем у современных видов волков и кошек. Возможно, накануне вымирания из-за низкой численности эти виды подверглись близкородственному скрещиванию. Исследование опубликовано в журнале PLoS One.
Остеохондроз — заболевание опорно-двигательного аппарата, вызванное изменением костной и хрящевой ткани. Он поражает многие виды позвоночных, в том числе человека и домашних животных. Одной из причин остеохондроза врачи и ветеринары называют малоподвижный образ жизни. Он усугубляет ослабление питания хрящей и костей. Из-за этого падает их способность к регенерации. Среди диких видов случаи остеохондроза крайне редки, поэтому сложно судить о его распространенности. Помимо малоподвижного образа жизни, на развитие этого заболевание могут повлиять генетические факторы. В процессе выведения породы селекционеры часто используют близкородственное скрещивание — инбридинг, чтобы добиться улучшения породы. Среди диких животных заболевания, вызванные инбридингом, редки.
Исследователи проанализировали строение более 1000 костей конечностей смилодонов и более 500 костей конечностей ужасных волков, которые жили во время ледникового периода примерно от 55 000 до 12 000 лет назад.
Ученые обнаружили небольшие дефекты на костях, соответствующие специфическим проявлениям рассекающего остеохондроза. Эти дефекты в основном наблюдались в плечевых и коленных суставах с частотой до 7% исследованных костей, что значительно выше, чем у современных видов волков и кошек.
Все исследованные кости были найдены при раскопках в Rancho La Brea в Калифорнии. Поэтому нельзя судить по этим останкам обо всех представителях волков и саблезубых кошек. Изучение останков, найденных в других местах, прольет свет на вопросы о закономерностях и распространенности остеохондроза среди смилодонов и ужасных волков, а это, в свою очередь, расскажет о жизни этих животных. Например, в современных условиях породистые домашние кошки и собаки часто страдают от остеохондроза. Высокая распространенность среди сильноинбрендных животных может указывать на то, что, как и домашние кошки и собаки, ужасные волки и смилодоны подверглись инбридингу из-за чрезвычайно низкой численности популяции на пороге вымирания. Результаты этого исследования указывают на необходимость тщательного контроля за одомашниванием животных, чтобы избежать всплеска такого заболевания, как остеохондроз, в условиях инбридинга.
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