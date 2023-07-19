В России вырос спрос на умные колонки

За первое полугодие 2023 года продажи умных колонок с голосовыми помощниками в России удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,5 млн проданных устройств на общую сумму 12,1 млрд рублей. Об этом пишут "Известия".

Эта категория товаров является лидером на рынке умного дома, занимая более 70% всех продаж. Отечественные производители колонок, такие как «Яндекс.Станция» (86% рынка) и Капсула от VK (10%), остаются на вершине рынка, несмотря на присутствие иностранных брендов до 2022 года.

Эксперты отмечают рост спроса на другие компоненты умного дома, включая системы видеонаблюдения и умные замки. В Минпромторге подчеркивают, что высокотехнологичные устройства улучшают комфорт и безопасность пользователя.

"Рынок умных устройств находится на пороге нового качественного скачка, связанного с приходом искусственного интеллекта в наш быт. Мы уверены, что перспективы для дальнейшего роста есть у множества направлений умного дома" - рассказал гендиректор розницы МТС Андрей Губанов.

Помимо умных колонок значительный рост продаж наблюдается также со стороны интеллектуальных розеток, интеллектуальных систем освещения и датчиков. Умные очистители воздуха, роботы-пылесосы и кондиционеры также стали популярны среди российских потребителей благодаря выпуску доступных моделей от известных производителей и появлению новых брендов.