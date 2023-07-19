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В России вырос спрос на умные колонки

За первое полугодие 2023 года продажи умных колонок с голосовыми помощниками в России удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,5 млн проданных устройств на общую сумму 12,1 млрд рублей. Об этом пишут "Известия".

В России вырос спрос на умные колонки
© globallookpress.com

Эта категория товаров является лидером на рынке умного дома, занимая более 70% всех продаж. Отечественные производители колонок, такие как «Яндекс.Станция» (86% рынка) и Капсула от VK (10%), остаются на вершине рынка, несмотря на присутствие иностранных брендов до 2022 года.

Эксперты отмечают рост спроса на другие компоненты умного дома, включая системы видеонаблюдения и умные замки. В Минпромторге подчеркивают, что высокотехнологичные устройства улучшают комфорт и безопасность пользователя.

"Рынок умных устройств находится на пороге нового качественного скачка, связанного с приходом искусственного интеллекта в наш быт. Мы уверены, что перспективы для дальнейшего роста есть у множества направлений умного дома" - рассказал гендиректор розницы МТС Андрей Губанов.

Помимо умных колонок значительный рост продаж наблюдается также со стороны интеллектуальных розеток, интеллектуальных систем освещения и датчиков. Умные очистители воздуха, роботы-пылесосы и кондиционеры также стали популярны среди российских потребителей благодаря выпуску доступных моделей от известных производителей и появлению новых брендов.

Относительная доступность этих гаджетов сделала их отличным подарком на день рождения, а несколько недорогих устройств можно разместить в разных частях дома и управлять ими с помощью нескольких умных динамиков.

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