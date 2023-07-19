iPhone стал лидером по продажам новых смартфонов на «Авито»

Россияне стали чаще покупать на «Авито» новые смартфоны
Самым продаваемым смартфоном во втором квартале 2023 года на «Авито» стал iPhone, средняя цена которого составила 47,6 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что лидером по продажам новых смартфонов на «Авито» остается Apple с долей 57%. За год продажи новых iPhone на платформе выросли на 81%, а средняя цена смартфона компании составила 47,7 тыс. руб. На втором месте расположились смартфоны Xiaomi с долей 14% и ростом продаж на 36%. Средняя цена нового устройства этого бренда составила 21 тыс. руб. Смартфоны Samsung оказались на третьем месте с долей 11% и ростом продаж на 65% со средней ценой нового устройства в 37,9 тыс. руб.
Новые и подержанные устройства пользовались большим интересом у покупателей, чем в аналогичный период прошлого года. Особенно заметно выросли продажи новых смартфонов — на 76%. Средняя цена нового гаджета снизилась на 4% и составила 35,9 тыс. руб., а стоимость б/у устройств остались на прежнем уровне и составила 16,6 тыс. руб.
По руководителя категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павла Комарова, рынок смартфонов в России проходит стадию трансформации. В связи с дефицитом некоторых брендов и повышением цен в розничных магазинах, покупатели стали чаще обращаться к онлайн-площадкам для поиска и покупки гаджетов. Из-за этого на площадке появились новые продавцы, благодаря которым за год число предложений в категории смартфонов выросло на 20%.