СМИ: США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии
Американские власти приостановили финансирование для Уханьского института вирусологии, сообщает агентство Bloomberg.
Об этом следует из распоряжения правительства Соединенных Штатов. Решение принято в связи с отказом института предоставить запрошенную отчетность. После начавшейся в сентябре 2022 года проверки американское Министерство здравоохранения и социальных служб проинформировали китайское научное учреждение, что оно не соответствует американским федеральным нормам, и на основании этого институт должен быть закрыт.
Отныне лаборатория не сможет получать федеральное финансирование Америки. Последний таковой случай имел место в июне 2020 года.
Ранее Вашингтон объявил о проведении расследования, которое должно выявить происхождение COVID-19, после чего Уханьский институт оказался в объективе пристального внимания правительства США. Впоследствии американские власти обвиняли это учреждение в отказе сотрудничать по данному расследованию и предоставить запрошенную документацию.