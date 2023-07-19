СМИ: США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии

Об этом следует из распоряжения правительства Соединенных Штатов. Решение принято в связи с отказом института предоставить запрошенную отчетность. После начавшейся в сентябре 2022 года проверки американское Министерство здравоохранения и социальных служб проинформировали китайское научное учреждение, что оно не соответствует американским федеральным нормам, и на основании этого институт должен быть закрыт.