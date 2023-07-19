Ученый рассказал о ходе работ по импортозамещению комплектующих «Луны-27»

"Нам приходится переконструировать несколько приборов, так как их прежние конструкции предполагали использование импортной комплектации. Теперь переходим на отечественную", - сказал он, уточнив, что работы идут "полным ходом".

В январе Митрофанов сообщал ТАСС, что Институт космических исследований РАН в 2023 году приступит к переводу научной аппаратуры миссии "Луна-27" целиком на отечественную комплектацию. В прошлом году в Европейском космическом агентстве заявили о прекращении сотрудничества с Россией по российским миссиям "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" из-за специальной военной операции РФ.

В апреле в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) сообщалось, что орбитальная миссия "Луна-26" и посадочная "Луна-27" будут реализованы, начиная с 2027-2028 годов. Ранее в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что сроки запуска двух миссий на естественный спутник Земли - "Луны-26" и "Луны-27" - будут уточнены на основе технических проектов, которые будут разработаны и выпущены в 2023-2024 годах. В то же время на сайте Института космических исследований РАН в качестве сроков запуска "Луны-26" указан 2027 год, "Луны-27" - 2028 год.