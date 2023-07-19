Второкурсник из России создал «неуязвимый» протокол шифрования

Студент второго курса МТУСИ придумал метод многоступенчатого шифрования данных, который позволит передавать информацию без страха её перехвата.

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В мире информационных технологий существует огромный интерес к анонимности, приватности и сохранности персональных данных. Когда мы отправляем сообщение или письмо, хотим быть уверены, что только нужные люди смогут его прочитать. Для этого необходимо использовать шифрование, которое делает информацию недоступной для посторонних. Однако многие шифры со временем становятся уязвимыми, и для этой проблемы был разработан новый алгоритм под названием MSEA.

MSEA представляет собой необычную комбинацию алгоритмов шифрования, которые отличаются своей стойкостью и уровнем защиты. Он использует симметричные алгоритмы, где для шифрования и дешифровки используется один и тот же ключ. Такие алгоритмы проще в использовании и работают быстрее, особенно для больших объёмов данных. MSEA обладает высокой надёжностью и неуязвимостью благодаря использованию псевдослучайной генерации, многоступенчатости и динамичности ключа шифрования. Даже если злоумышленник перехватит сообщение, он не сможет дешифровать его без ключа, который нельзя предсказать или получить с сервера.