Айсберг размером с два Петербурга начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды

Айсберг А23а, севший на мель 30 лет назад, сошел с нее и начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического НИИ.

В пресс-службе пояснили, что айсберг оторвался от ледника свыше 30 лет назад. В начале антарктической зимы он внезапно сошел с мели и начал активный дрейф.

В настоящее время А23а он направляется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. За его продвижением, с учетом потенциальных рисков для судоходства и рыбной ловли, следят специалисты соответствующих ведомств.

Площадь айсберга составляет порядка 4,17 тыс. кв км, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. По состоянию на июль 2023 года он является крупнейшим в мире.