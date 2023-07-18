Айсберг размером с два Петербурга начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды
Айсберг А23а, севший на мель 30 лет назад, сошел с нее и начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического НИИ.
В пресс-службе пояснили, что айсберг оторвался от ледника свыше 30 лет назад. В начале антарктической зимы он внезапно сошел с мели и начал активный дрейф.
В настоящее время А23а он направляется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. За его продвижением, с учетом потенциальных рисков для судоходства и рыбной ловли, следят специалисты соответствующих ведомств.
Площадь айсберга составляет порядка 4,17 тыс. кв км, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга. По состоянию на июль 2023 года он является крупнейшим в мире.
Напомним, что будущий айсберг в 1986 году откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Через некоторое время он сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера, тем самым фактически превратившись в ледяной остров.