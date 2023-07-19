Не только Илон Маск: актер Том Круз выступил против использования ИИ

Все больше знаменитостей выступают против искусственного интеллекта и требуют усилить регулирование его работы. К бизнесмену Илону Маску, который давно говорит о рисках развития этой технологии, присоединился 61-летний актер Том Круз. Как сообщает The Hollywood Reporter, артист внезапно появился в Zoom-конференции между профсоюзом голливудских актеров SAG-AFTRA и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Он требовал от AMPTP, которая представляет киностудии, телевидение и стриминговые сервисы, более жестко регулировать процессы использования ИИ в своей работе.

Напомним, что SAG-AFTRA начали свою забастовку в июле, требуя изменить подход к распределению «остаточных» доходов, что необходимо для актеров и сценаристов на фоне развития стриминговых сервисов и угасания популярности кинотеатров. Кроме того, они требовали установить дополнительные ограничения на использование генеративного ИИ в сфере развлечений, а также выдавать компенсацию за внедрение внешности актеров и работ сценаристов в эту технологию.

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Актер присоединился к переговорам спустя несколько часов после заявления медиамагната Барри Диллера. Он считает, что ведущим кинозвездам, вроде Круза, стоит сократить зарплату примерно на четверть. По его мнению, в противном случае отрасль ожидает скорый крах.

В ходе переговоров Круз протестовал против роста использования технологий искусственного интеллекта в голливудском кинопроизводстве. Также он обсуждал позицию относительно работы каскадеров и просил AMPTP разрешить актерам продолжать продвигать свои фильмы во время забастовки.

Отметим, что в июне Маск рассказывал, что обсуждал связанные с развитием ИИ риски с властями Китая. В ходе беседы с претендентом на пост президента США в 2024 году Робертом Кеннеди-младшим он подчеркнул, что у него были продуктивные диалоги с Пекином по теме возникающих из-за ИИ угроз и необходимости регулирования технологии.