Маск сообщил о начале продажи роутеров Starlink в Кении

Илон Маск сообщил, что роутеры Starlink для спутникового интернета поступили в продажу в Кении.

"Starlink продается в Кении", - написал Маск в Twitter во вторник.

В апреле Кения запустила первый спутник наблюдения Taifa-1, разработанный кенийскими инженерами, при помощи ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей компании Маска SpaceX.