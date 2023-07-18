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Маск сообщил о начале продажи роутеров Starlink в Кении

Илон Маск сообщил, что роутеры Starlink для спутникового интернета поступили в продажу в Кении.

Маск сообщил о начале продажи роутеров Starlink в Кении
© globallookpress.com

"Starlink продается в Кении", - написал Маск в Twitter во вторник.

В апреле Кения запустила первый спутник наблюдения Taifa-1, разработанный кенийскими инженерами, при помощи ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей компании Маска SpaceX.

Кения входит в рейтинг самых технологически развитых стран Африки наравне с ЮАР, Египтом, Нигерией, Ганой и Танзанией. Правительства этих занимаются цифровизацией экономики. Кроме того, в Найроби находятся корпункты многих мировых СМИ.