Дайверы заметили на тайваньском побережье сельдяного короля
У побережья Руифанг на Тайване группа дайверов заметила редкую глубоководную рыбу — сельдяного короля. В народе считается, что она выплывает с глубин не просто так, а предупреждает людей о грядущем землетрясении. По другой версии, эти рыбы поднимаются наверх при изменении погоды. Комментирует биолог, постоянный автор журнала «Предельная глубина» Ольга Арнольд:
«Это сельдяной король, который обычно живет на глубине метров 300, плавает вертикально, хотя все почему-то рисуют его горизонтально. Это глубоководная рыба. Почему она сельдяной король, не знаю, но очень красивая, бывает несколько метров в длину. Всплывает, особенно у берегов Японии, когда нарушаются тектонические процессы и что-то меняется в окружающей среде, поэтому считается, что это предвестник землетрясения. Вообще их не много. К тому же, больные рыбы всплывают и просто так. На поверхности она бывает редко. Обычно, когда ее ловят, пять-шесть человек встают в ряд и держат ее. Мы не знаем того, что на глубине».
На самом деле эта рыба не имеет отношения к прогнозам сейсмологов, утверждает начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, морской биолог Александр Семенов:
«Сельдяной король всплывает нередко. Раньше их принимали за морских драконов, потому что это огромная рыба длиной до 14 метров, которую часто вымывало на берег. Длиннющая рыба с мелкой чешуей, блестящей кожей. Ее еще называют рыба-ремень, потому что она плоская, зеркально отражающая, выглядит как длинная лента. Когда их находили, это считалось сверхредкой и классной находкой, об этом писали все газеты. Есть фотографии, где, по-моему, 25 американских военных моряков держат одну рыбину длиной метров 12. Они глубоководные, живут, как правило, на глубине 800 метров, километр и больше и иногда всплывают к поверхности, чтобы питаться. В какой-то момент в них становится много паразитов. Их называют рыбами землетрясений, потому что при толчках часто случаются цунами, и сельдяных королей выносит с глубины или с поверхности на берег. Если таких рыб находят на мелководье или на глубине, скорее всего, [считается], их вымыло цунами или чем-нибудь еще. На самом деле это чушь, просто так совпадает, потому что их может вынести более сильными волнами. Но они всплывают и сами, их видят и встречают в наши дни все чаще, но не потому, что мир становится катастрофичнее».
Сельдяной король, или ремень-рыба, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 метров, максимальная масса — 272 килограмма. Однако средняя длина таких рыб — около трех метров. Обитает сельдяной король в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.