«Сельдяной король всплывает нередко. Раньше их принимали за морских драконов, потому что это огромная рыба длиной до 14 метров, которую часто вымывало на берег. Длиннющая рыба с мелкой чешуей, блестящей кожей. Ее еще называют рыба-ремень, потому что она плоская, зеркально отражающая, выглядит как длинная лента. Когда их находили, это считалось сверхредкой и классной находкой, об этом писали все газеты. Есть фотографии, где, по-моему, 25 американских военных моряков держат одну рыбину длиной метров 12. Они глубоководные, живут, как правило, на глубине 800 метров, километр и больше и иногда всплывают к поверхности, чтобы питаться. В какой-то момент в них становится много паразитов. Их называют рыбами землетрясений, потому что при толчках часто случаются цунами, и сельдяных королей выносит с глубины или с поверхности на берег. Если таких рыб находят на мелководье или на глубине, скорее всего, [считается], их вымыло цунами или чем-нибудь еще. На самом деле это чушь, просто так совпадает, потому что их может вынести более сильными волнами. Но они всплывают и сами, их видят и встречают в наши дни все чаще, но не потому, что мир становится катастрофичнее».