Названы лучшие смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала Hi-Tech Mail.Ru составила подборку из пяти лучших смартфонов июля, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

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Самым бюджетным в подборке оказался Redmi 12C в модификации с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. За 8 тыс. руб. он предлагает чипсет MediaTek Helio G85, IPS-экран с разрешением HD+ и диагональю 6,71 дюйма, основную камеру на 50 Мп и датчик глубины, а также 5 Мп селфи-модуль. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт и питается от разъема Micro-USB. Смартфон также предлагает сканер отпечатков на тыльной панели и модуль NFC.

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Смартфон Infinix Hot 30i отличается от конкурентов тем, что предлагается в модификации 4/128 ГБ по цене от 8,8 тыс. руб. За эти деньги пользователю предлагается 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. За производительность устройства отвечает чип Unisoc Tiger T606, а камера представлена основным датчиком на 13 Мп и селфи-модуля на 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается через порт USB-C. В Infinix также имеется NFC для бесконтактных платежей.

По цене от 8,9 тыс. руб. лучшим в июле был признан Realme С33 в модификации 4/64 ГБ. Смартфон получил современный дизайн, чип Unisoc Tiger T612, 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и камеру на 50 Мп с датчиком глубины. Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев, NFC-модулем и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядным блоком на 10 Вт с выходом Micro-USB.

По аналогичной цене можно найти Tecno Spark 9 Pro в версии 4/128 ГБ. В нем установлен чип Helio G85 и IPS-экран с разрешением Full HD+ на 6,6 дюйма. Основная камера на 50 Мп дополнена датчиком глубины и фронтальным модулем на 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч запитывается через Type-C от зарядки мощностью 18 Вт. В смартфоне также имеется NFC и 3,5-мм разъем для наушников.