Роскомнадзор внес 12 платформ в перечень сервисов для объявлений

Роскомнадзор включил 12 платформ в перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений. Об этом во вторник сообщили в ведомстве.

"В соответствии со статьей 10.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор определил перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений. В их число вошли: Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", "Домклик", "Зарплата.ру", "Профи", "Работа.ру", "Циан", "Юла", "Яндекс Недвижимость" и "Яндекс Услуги", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательству, владельцы сервисов размещения объявлений должны не допускать использование этих ресурсов для размещения противоправной информации, обеспечить их интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации и порталом госуслуг, а также разместить свои контактные данные и установить счетчик посещаемости.