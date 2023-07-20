Почему вода тушит огонь? Объясняем по-научному

Пожалуй, каждый человек еще с детства знает, что вода может потушить огонь. Да, это весьма базовый, но при этом важный урок противопожарной безопасности — однако мало кто может объяснить, как именно вода тушит огонь. Почему они взаимодействуют именно таким образом?

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Дело в том, что вода отлично работает в качестве теплоотвода. Она эффективно впитывает в себя жар, выделяемый огнем, но при этом действует не на само пламя. Для того, чтобы гореть, огню нужно три вещи: источник тепла, кислород и топливо — вода активно воздействует как раз на последнее. Она мешает топливу разгораться сильнее.

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Скажем, когда горит кусок дерева, жар огня превращает субстанции, из которых состоит полено, в газ, который затем выступает в качестве источника топлива. Если залить деревяшку водой, то огню необходимо быть достаточно горячим, чтобы испарить и жидкость, и твердое дерево. Но из-за того, что вода отлично проводит тепло, для этого необходимы большие объемы энергии. Если пламя тратит много тепла на испарение воды, то энергии на разогрев топлива остается меньше. Чем дольше вода поглощает жар, тем сильнее охлаждается топливо. Наконец, если огонь не может достаточно нагреть топливо, то пламя теряет способность подпитывать само себя — и пожар рассеивается.

К слову, испаренная вода тоже используется для пожаротушения в отдельных случаях. Например, если пожар начался в какой-нибудь серверной, то компьютеры желательно не заливать водой. Поэтому в закрытых пространствах применяется другая стратегия, которая позволяет спасти электронные устройства. Специальные датчики рассеивают по помещению микроскопические частицы воды, которые постепенно замещают кислород и охлаждают пламя.