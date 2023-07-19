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Раскрыты сроки анонса более компактной версии PlayStation 5

Компания Sony готовится представить более компактную версию своей популярной консоли PlayStation 5, известную как PS5 Slim.

Раскрыты сроки анонса более компактной версии PlayStation 5
© Twitter

По данным инсайдера под ником Shpeshal_Nick, презентация новинки запланирована на конец лета, ориентировочно в августе. Уменьшенная версия игровой приставки будет основана на флагманской модели, но предложит более доступную цену и компактный дизайн.

Необычно во всём этом то, что обычно подобные мероприятия Sony проводит в сентябре, однако по какой-то причине компания решила перенести дату презентации.

По мнению инсайдера, таким образом производитель пытается отвлечь внимание геймеров от ситуации с покупкой Activision Blizzard их главным конкурентом — Microsoft.

Напомним, что ранее в июле уже появлялась информация о возможном выходе PlayStation 5 Slim до конца 2023 года. Тогда источником слива, внезапно, стала Microsoft.

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