$90.42+0.30101.65+0.45

Раскрыт полностью сворачивающийся iPhone

Американская компания Apple запатентовала технологию, которая позволит сворачивать смартфон iPhone в трубочку, будто он одеяло. Соответствующий патент опубликован на сайте профильного бюро США.

Раскрыт полностью сворачивающийся iPhone
© United States Patent Application Publication

Судя по данным в документе, патент был подан Apple в ноябре 2022 года, но опубликован только 13 июля. На чертежах показан сворачиваемый электронный дисплей для смартфона.

«Дисплей может менять состояния: в развернутом состоянии он используется для просмотра, а в свернутом может использоваться для переноски и удобного хранения. Также возможно использование электронного устройства с частично свернутым экраном», — говорится в документе.

В конструкции используется утонченное стекло и компоненты, создающие сжатие для защиты экрана при сворачивании.

В документе указано, что патент предназначен для обычных электронных дисплеев. Однако Apple отдельно отметила в заявке, что этот дизайн может быть использован для смартфонов.

Судя по всему Apple намерена применять технологию для разработки будущей линейки iPhone в новом форм-факторе, над которым, по слухам, уже работают такие компании, как Samsung и Motorola. Компания LG выпустила в продажу OLED-телевизор, который способен полностью складываться.

Samsung преуспела в разработке смартфонов со складными экранами. Компания известна двумя линейками — Galaxy Z Flip и Fold. Также подобные разработки развивает Huawei и другие китайские компании. Apple пока не заявляла об официальных планах по созданию «айфона» со складным экраном.

Ранее редкая модель iPhone была продана за рекордные 14,4 млн руб.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости