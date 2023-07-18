Всю разработку AR-гарнитур от Apple перевели в отдельное подразделение

Все разработки в области AR-гарнитур внутри американской компании Apple перевели в отдельное подразделение, которое не будет взаимодействовать с другими сотрудниками корпорации. Об этом пишет журналист агентства Bloomberg Марк Гурман в рассылке Power On.

По его словам, подобная практика нарушает традицию Apple с 1990-х годов. Гурман уточнил, что в корпорации существовала организационная структура, где каждое подразделение занималось частью функций каждого гаджета, а не только одним определенным устройством.

«С выходом гарнитуры Vision Pro произошло отклонение от подхода бывшего главы Apple Стива Джобса, так как обособленное подразделение будет осуществлять почти полный цикл действий по подготовке гарнитур смешанной реальности к релизу», — добавил журналист.

Он пояснил, что нынешний глава компании из Купертино Тим Кук начал постепенно менять структуру примерно с 2015 года. Тогда в компании организовали Technology Development Group, которая в итоге и создала AR-гарнитуру Vision Pro.