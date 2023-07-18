ChatGPT повысил производительность труда пишущих работников

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) в США изучили влияние генеративного (создающего оригинальный контент) искусственного интеллекта (ИИ) на эффективность сотрудников. Оказалось, что ИИ-инструменты могут стать хорошим подспорьем для решения задач, связанных с текстами.

© Unsplash

Как выяснили специалисты MIT, чат-бот ChatGPT лучше всего показал себя в качестве помощника при составлении сопроводительных писем, ведения деловой переписки, а также для подготовки отчетов по затратам и прибыли,

Видео дня

сообщает Phys.org. В ходе эксперимента участникам предложили выполнить задачи, приближенные к реальным рабочим поручениям.

Чтобы изучить влияние генеративного ИИ на производительность труда, исследователи дали 453 маркетологам с высшим образованием, консультантам, аналитикам данных, специалистам по персоналу и менеджерам два письменных задания, характерных для их профессий. Задачи были рассчитаны на 20–30 минут и включали написание сопроводительных писем к заявкам на гранты, электронных писем об организационной реструктуризации и планы анализа, помогающие компании решить, каким клиентам отправлять push-уведомления.

Половине участников был предоставлен доступ к чат-боту ChatGPT-3.5, разработанному компанией OpenAI. Эти пользователи выполнили задачи на 11 минут быстрее, чем контрольная группа, а качество выполненной с помощью ИИ работы увеличилось в среднем на 18%.

«Что мы можем сказать наверняка, так это то, что генеративный ИИ окажет большое влияние на работу “белых воротничков”. Наше исследование показывает, что этот вид технологии имеет важное применение в офисной работе. Это полезная технология. Но еще слишком рано говорить, будет ли она хорошей или плохой, или как именно ее придется регулировать», — сказал соавтор исследования Шакед Ной.