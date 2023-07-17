В Санкт-Петербурге разработали алкорамки для метро
Компания «Лазерные системы» из Санкт-Петербурга создала рамку, которая определяет людей с похмельем. Как сообщает «Комсомольская правда», установить инновационную разработку собираются в метро Новосибирска.
Впервые прибор представили еще в 2012 году, однако долгие годы его модернизировали и совершенствовали, чтобы довести до безотказной точности. Теперь он с высокой вероятностью определяет, какой человек трезв, а какой пытается скрыть употребление алкоголя.
Создатели уверяют, что устройство является мощным профилактических инструментом, который позволяет обеспечить безопасность труда и снизить риск травмирования на производстве. Принцип действия довольно прост — перед проходом турникета нужно подышать на специальный дисплей.
Представители компании утверждают, что «алкорамка» установлена уже в тысячи компаний в России, Белоруссии и Казахстана, однако в планах — поставить прибор в новосибирском метро, чтобы «ловить» пассажиров с перегаром, которые едут на работу. Однако подробности «Лазерные системы» не раскрывают. В частности, как будут определять, куда человек едет: на работу, или отдыхать.