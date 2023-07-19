Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple

Минпросвещения России запретило своим сотрудникам использовать на рабочем месте технику компании Apple с 18 июля 2023 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ с подписью ИО министра просвещения Александра Бугаева.

«Исключить с 18 июля 2023 г. использование федеральными государственными гражданскими служащими Министерства просвещения Российской Федерации <...> устройств, произведенных компанией-производителем «Apple Inc.», при производстве, передаче и распространении любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей», — говорится в документе.

Отмечается, что целью данной меры является обеспечение надежной защиты и контроля за распространением служебной информации в ведомстве.

Минпросвещения не единственное ведомство, которое ввело такой запрет. Ранее аналогичные ограничения были наложены на сотрудников «Ростеха» и дочерних организаций, а также на работников Минпромторга. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов также заявил о планах ведомства отказаться от продукции Apple.