Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

Минцифры РФ до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработку в сфере ИТ, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минцифры до 1 сентября: приостановит выдачу новых грантов на новые разработки в сфере ИТ, обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок; оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации таких проектов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что также будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который является основным оператором по выдаче грантов, и будет проведен аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 гг. и будут отмечены проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте.