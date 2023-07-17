В Совфеде призвали россиян поменять пароли от соцсетей

Россиянам нужно срочно поменять пароли в соцсетях, не допуская их повторения на разных сервисах. Об этом РИА Новости рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, в сеть утекло большое количество персональных данных.

«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации, сделать его длиной не менее 12 символов», — отметил сенатор.

По мнению Шейкина, компании легкомысленно относятся к персональным данным пользователей. По мнению специалиста, есть большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в свободном доступе и использоваться мошенниками.

Сенатор подчеркнул, что злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать пароли и логин к сервисам с важной персональной информацией.

«Рекомендуется регулярно (каждый месяц) менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта», — отмечается в рекомендациях от «Лаборатории Касперского», которые ранее у экспертов компании запросил Шейкин.

Ранее эксперт Владимир Ульянов заявил, что одна из главных ошибок в сфере защиты данных, которую совершают россияне, — это создание одинаковых паролей для сервиса «Госуслуги», аккаунта в онлайн-банке и электронной почте. По его словам, классически считается, что пароль должен быть от 12 символов с верхним и нижним регистром, в нем должны быть не только буквы латинского алфавита, но и специальные символы, цифры.