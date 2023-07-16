Три мощные вспышки на Солнце класса М произошли 16 июля

Три мощные вспышки на Солнце класса М были зафиксированы 16 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова (ИПГ).

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Уточняется, что первая вспышка класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне была зафиксирована в 11:26 мск 16 июля.

«Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении.

В 18:08 мск и 20:46 мск на Солнце произошли ещё две вспышки класса М 1.8 и М 4.0 соответственно.