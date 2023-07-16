Развеяны мифы о ночной зарядке смартфона

Смартфон не опасно оставлять на ночь на зарядку без присмотра, аккумулятор не должен воспламеняться из-за такой процедуры. Об этом рассказал журналист PCMag Эрик Гриффит.

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По его словам, один из главных мифов — зарядка смартфона ночью приводит к перегрузке аккумулятора. Гриффит уточнил, что такой подход сокращает срок службы аккумулятор телефона, но не приводит к пожароопасным ситуациям.

«Телефоны достаточно умны, чтобы не допустить перегрузки. Дополнительные защитные чипы внутри гарантируют, что это не может произойти с планшетом, телефоном или даже ноутбуком», — заверил журналист.

Он также заверил, что смартфон можно оставлять на ночь рядом с кроватью, но не стоит класть какие-либо предметы на гаджет. Также не стоит убирать телефон под подушку.

«Если нарушить эти требования, то смартфон нагреется, не обязательно настолько, чтобы самопроизвольно воспламениться, но достаточно, чтобы повредить аккумулятор», — пояснил Гриффит.

Журналист высмеял самый странный миф об аккумуляторах — необходимость хранить смартфон в холодильнике, чтобы предотвратить проблемы с батареей.

«Литий-ионные аккумуляторы ненавидят две вещи: сильный холод и сильную жару. Многократная зарядка телефона при температурах ниже нуля не решит проблему. Это просто убьет батарею быстрее», — констатировал он.

Гриффит заключил, что при нагреве батареи нужно положить смартфон в тень, чтобы избежать попадание прямых солнечных лучей, и некоторое время не пользоваться им.