Неизвестный разработчик создал аналог чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который предназначается для хакеров и киберпреступников, так как не имеет ограничений в ответах. Об этом сообщает PCMag.

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По данным журналистов, в июне разработчик начал продавать доступ к чат-боту под названием WormGPT на популярном хакерском форуме. В отличие от ChatGPT или Google Bard хакерский чат-бот способен отвечать в том числе и на вопросы о незаконной деятельности.

В подтверждение разработчик привел скриншоты с запросами к WormGPT. Например, он запросил написать вирус на языке Python и дать совет по организации кибератаки.

В качестве платформы при создании чат-бота использовалась большая языковая модель GPT-J с открытым исходным кодом от 2021 года. WormGPT был создан после обучения модели на материалах, связанных с разработкой вредоносного ПО.

Эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании SlashNext опробовали WormGPT. После их запроса написать письмо для фишинга, чат-бот составил убедительное письмо, которое ввело на ссылку-обманку для кражи данных. Разработчик оценил доступ к WormGPT в €60 (6,1 тыс. руб. по текущему курсу) в месяц или €550 (55,8 тыс. руб.) в год.