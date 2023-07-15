Компания-владелец затонувшего батискафа «Титан» удалила аккаунты в соцсетях

Компания OceanGate закрыла свои аккаунты в социальных сетях после катастрофы с подводным аппаратом «Титан». Об этом сообщает The New York Post.

«OceanGate очищает интернет от цифрового следа, закрывая свой веб-сайт и закрывая свои аккаунты в Twitter и других социальных сетях», - пишет издание.

После инцидента с гибелью пяти человек OceanGate приостановила все коммерческие операции и остановила работу веб-сайта. Теперь закрыты и каналы компании в соцсетях.

Расследование показало, что OceanGate использовала поездки на место крушения «Титаника» как практические испытания нового подводного аппарата "Титан", пишет LadBible.

Долгосрочной целью было использовать "Титан" при глубоководной добыче нефти, газа и ценных природных элементов. Основатель OceanGate Стоктон Раш рассказывал в интервью, что нефтяные и газовые компании не принимают новые технологии. Они хотят, чтобы их безопасность и эффективность сначала была доказана экспериментально.

«Долгосрочная ценность заключается в коммерческой стороне. Приключенческий туризм - это способ монетизации и тестирования технологии. «Титаник»- это место, где мы переходим от стартапа к текущему бизнесу», - заявлял Раш.

Он погиб вместе с 4 другими людьми, находившимися на «Титане». Аппарат взорвался во время экспедиции по осмотру обломков «Титаника».

Бывшие сотрудники OceanGate ранее высказывали опасения по поводу безопасности субмарины и ее пригодности для погружений на такие глубины.

Корпус батискафа был сделан из углеродного волокна. Этот материал не сертифицирован для использования в глубоководных аппаратах. Иллюминатор в передней части также не был лицензирован для использования на глубине затонувшего «Титаника».