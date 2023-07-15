Ученые в России обнаружили "высокоточное оружие" против клеток рака
Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали новый подход в лечении некоторых онкологических заболеваний.
Работа опубликована в журнале Pharmaceutics. Согласно исследованию, новых подход основан на использовании наночастиц, нацеленных на высвобождение действующего вещества исключительно внутри опухолевых клеток. По словам младшего научного сотрудника лаборатории "Многофункциональные магнитные наноматериалы" НИТУ МИСИС Тимура Низамова, магнитные свойства таких наночастиц увеличивают возможности их прямой доставки к зоне опухоли при помощи управления магнитными полями.
Как считает Низамов, в будущем развитие такой технологии позволит создать "высокоточное оружие" против злокачественных образований, действующее по принципу "выстрелил и забыл". До этого ученые из Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета Минздрава России получили новый материал для адресной доставки противоопухолевых препаратов на основе скелета морского ежа.