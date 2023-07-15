В США рассказали о строительстве китайской версии советского «Зубра»

В Китае заметили два новых судна на воздушной подушке, которые относят к проекту Type 728. Под этим обозначением Пекин эксплуатирует советские малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Это указывает на начало строительства собственной версии корабля в Китае, Кайл Мизоками.

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«Type 728 может перевозить до трех танков или почти 400 военнослужащих сухопутных войск, что дает Китаю возможность быстро захватить некоторые из небольших островов Тайваня — или возглавить атаку на сам главный остров», — пишет издание.

Отмечается, что в Китае уже есть четыре подобных судна. Украина, унаследовавшая советские верфи, получила контракт на постройку двух «Зубров» для Пекина, а еще два корабля должны были построить в Китае под наблюдением украинских специалистов. Издание пишет, что китайская сторона также должна была получить чертежи корабля.

«Два новых судна убедительно свидетельствуют о том, что Китай наконец-то превратил чертежи в реальные корабли. Теперь вопрос в следующем: сколько он намерен построить?» — отметил Мизоками.

Головной корабль проекта 12322 построили в 1986 году, а в 1988 году его приняли в боевой состав Военно-морского флота СССР. Базовая версия корабля получила пусковые установки огнеметно-зажигательного комплекса А-22 «Огонь» и артиллерийские установки АК-630. Также «Зубры» несут переносные зенитные ракетные комплексы.