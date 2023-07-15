Российские ученые импортозаместили квантовые часы для навигации и связи - аналоги этого устройства выпускаются за рубежом единичными компаниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра разработки и внедрения перспективных технологий ВНИИФТРИ Росстандарта Станислава Гусева .

"Мы взяли научные наработки подразделений нашего института, на их основе сделан и внедряется сейчас в серию прибор, это небольшой генератор, использоваться будет как электронная компонентная база, который выдаёт очень высокоточный периодический сигнал", - рассказал Гусев.

По его словам, сфера применения этого прибора - навигация и защищенная связь. Без квантовых (иначе - атомных) часов сложно представить себе работу современных систем ГЛОНАСС и GPS. На данный момент, официально в Россию квантовые часы не продают, а поставки осуществляются не напрямую, при этом цена товара возрастает в пять раз по сравнению с рыночной.