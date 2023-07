Обнаружены свидетельства существования темных звезд

Ученые Колгейтского и Техасского университетов обнаружили потенциальные доказательства существования сверхмассивных темных звезд благодаря данным космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).