Как использовать Airpods на Android: инструкция по подключению
Наушники AirPods разработаны специально для устройств Apple: только на них раскрываются все продвинутые функции гарнитуры. Однако при необходимости AirPods можно легко подключить и к телефонам на базе Android — рассказываем, как это сделать.
Как подключить AirPods к Android-смартфону
- Откройте настройки телефона.
- Включите Bluetooth и откройте список доступных устройств.
- Положите AirPods в зарядный кейс, откройте крышку и зажмите кнопку на задней стороне кейса, пока индикатор статуса не загорится белым цветом.
- Для AirPods Max. Нажмите и удерживайте кнопку управления громкостью, пока индикатор статуса не загорится белым цветом.
- После этого в списке доступных устройств на телефоне должны появиться AirPods. Подключите их точно так же, как и любые другие наушники.
Какие функции недоступны при подключении AirPods к Android
- Быстрое подключение и переключение между устройствами.
- Поддержка голосового помощника.
- Автоматическое обнаружение уха.
- Объемный звук.
- Настройки поведения сенсора.
- Отображение запаса батареи.
- Адаптивный эквалайзер.
- Поиск потерявшихся наушников.
- Специальные возможности.
- Расшаривание музыки другим пользователям AirPods.
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