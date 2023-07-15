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Как использовать Airpods на Android: инструкция по подключению

Наушники AirPods разработаны специально для устройств Apple: только на них раскрываются все продвинутые функции гарнитуры. Однако при необходимости AirPods можно легко подключить и к телефонам на базе Android — рассказываем, как это сделать.

Как использовать Airpods на Android: инструкция по подключению
© Apple

Как подключить AirPods к Android-смартфону

  • Откройте настройки телефона.
  • Включите Bluetooth и откройте список доступных устройств.
  • Положите AirPods в зарядный кейс, откройте крышку и зажмите кнопку на задней стороне кейса, пока индикатор статуса не загорится белым цветом.
  • Для AirPods Max. Нажмите и удерживайте кнопку управления громкостью, пока индикатор статуса не загорится белым цветом.
  • После этого в списке доступных устройств на телефоне должны появиться AirPods. Подключите их точно так же, как и любые другие наушники.

Какие функции недоступны при подключении AirPods к Android

  • Быстрое подключение и переключение между устройствами.
  • Поддержка голосового помощника.
  • Автоматическое обнаружение уха.
  • Объемный звук.
  • Настройки поведения сенсора.
  • Отображение запаса батареи.
  • Адаптивный эквалайзер.
  • Поиск потерявшихся наушников.
  • Специальные возможности.
  • Расшаривание музыки другим пользователям AirPods.
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