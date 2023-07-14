Представлен Kyocera Duraforce Pro 3

Ещё в мае этого года Kyocera объявила, что решила выйти из бизнеса потребительских смартфонов в США. Тем не менее компания останется в бизнес-сегменте и продолжит выпуск защищённых смартфонов.

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Теперь японский производитель представил DuraForce Pro 3, который пришёл на смену защищенному бизнес-смартфону DuraForce Pro 2, выпущенному ещё в 2018 году. В новинке производитель обновил почти все характеристики до современных стандартов, включая 5G, увеличенный дисплей, большую батарею (4270 мАч), улучшенные камеры, более мощный процессор, больший объём памяти, Wi-Fi 6E и больше программируемых кнопок быстрого доступа.

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Особенности

Как и его предшественник, DuraForce Pro 3 имеет прочный корпус с рейтингом IP68, военным рейтингом для длинного списка экстремальных условий. Смартфон имеет усиленную X-образную раму, предназначенную для работы в суровых условиях.

По сути, смартфон способен выдержать падения с высоты до 5 футов на бетон, удары, экстремальные температуры, пыль и погружения в воду на глубину 6,5 футов до 30 минут. Смартфон оснащён 5,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц. Экран гаджета устойчив к царапинам и ударам.

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Производительность защищённого смартфона обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 в тандеме с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, с возможностью расширения до 1 ТБ microSD-картами. Ёмкость аккумулятора составляет 4270 мАч. Время автономной работы Kyocera Duraforce Pro 3 достигает 12 дней в режиме ожидания или до 27 часов в режиме использования. Есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 8,1 Вт.

На задней панели устройства расположена тройная основная камера:

главный датчик на 64 Мп;

сверхширокоугольный объектив на 16 Мп;

макро-объектив на 2 Мп.

Спереди установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера с функцией распознавания лиц.

Также стоит отметить, что сверхпрочный смартфон Kyocera совместим с ультраширокополосной сетью Verizon mmWave 5G, двойные фронтальные динамики с громкостью более 100 дБ, сканер отпечатков пальцев и поддержку бесконтактных платежей NFC. Работает устройство на базе Android 13.

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