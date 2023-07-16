Рыбы скоро достигнут заветной цели, Козерогам предложат работу: что ждет каждый знак зодиака на этой неделе

Что может быть лучше свежего кофе по утрам? Только новый гороскоп на предстоящую неделю, который подготовила астролог Анна Артемьева. Читайте и берите ее советы на вооружение.

Овен

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На этой неделе Овны отдохнут от суеты в кругу понимающих друзей и близких. Воспользуйтесь ситуацией и скорректируйте с домочадцами планы на ближайшее будущее. В конце недели вас ждет неожиданная новость. Не делитесь этим известием с малознакомыми людьми, сплетни вам сейчас не нужны.

Телец

В начале недели готовьтесь к конфликтам. Тельцы, сократите общение с коллегами и знакомыми, тогда избежите лишних разборок. В выходные объявится человек из прошлого и захочет возобновить общение. Не сближайтесь с ним сразу, у этого хитреца могут быть корыстные планы.

Близнецы

Близнецы, пора попробовать себя в новой сфере: займитесь необычным хобби, познакомьтесь с интересными людьми или начните воплощать в жизнь нестандартную задумку. Подойдут начинания в любом направлении, кроме финансов. Сейчас не лучшее время для инвестиций, вкладов и важных покупок.

Рак

С понедельника на Раков навалится много новых задач. Делегируйте часть дел близким и коллегам, но помните: отвечать за результат придется именно вам. Доверяйте работу только проверенным людям, тогда сэкономите нервы и время. В конце недели ждите вознаграждение за свои труды в виде финансового пополнения. Заслужили!

Лев

У Львов будет много энергии и куча свободного времени. Воспользуйтесь этим богатством и помогите домочадцам — в начале недели им потребуется ваша моральная поддержка. В четверг-пятницу отвлекитесь от работы и займитесь любовным фронтом. Свидания в этот период вам точно запомнятся.

Дева

Соскучились по гениальным идеям? Тогда обращайтесь за ними к Девам. Представители этого знака станут не только отлично креативить, но и смогут «продать» свои задумки окружающим. Да-да, сейчас ваши ораторские способности будут на высоте. Дерзайте!

Весы

На этой неделе Весы захотят воплотить в жизнь старые цели, но на них неожиданно навалятся бытовые дела и новые рабочие задачи. Что же делать? Не отказывайтесь от давних желаний в угоду суровой реальности. Планирование — ваше все. Сначала решайте важные и срочные вопросы, а затем реализуйте свои хотелки. Не отвлекайтесь на споры и выяснения отношений, тогда все успеете.

Скорпион

Помните пословицу «Поспешишь — людей насмешишь»? Это выражение будет девизом недели. Ведь Скорпионов ждет куча рабочих и домашних дел. В такой суете можно закрутиться и натворить много ошибок. Как их избежать? Отключите эмоции, составьте список предстоящих задач и спокойно выполняйте свои обязательства. Обещаем, вы справитесь!

Стрелец

Стрельцы, забудьте про веселые вечеринки, сейчас нужно поработать. Трудиться вы умеете, но на этой неделе вас могут отвлекать от главного конфликты с коллегами и разборки с начальством. По возможности переходите на удаленный формат взаимодействия с этими людьми. Решайте все вопросы письменно и не берите на себя лишних задач, тогда эти люди переключатся на жертву посговорчивей.

Козерог

Козерогам поступит необычное предложение по работе. Обсудите с работодателем детали вашего сотрудничества и не стесняйтесь торговаться, скорее всего, вам пойдут навстречу. За личный фронт переживать не стоит, но советуем не забывать про домочадцев и больше времени проводить с семьей. Идеальные даты для совместного досуга — среда и суббота.

Водолей

Водолеев ждет много дел: предстоит разобраться с новыми рабочими обязанностями и решить бюрократические вопросы. Выполняйте только срочные задачи, остальные трудности в будущем решатся сами. В семейных вопросах проявите спокойствие. На вас навалятся домашние проблемы, которые нужно преодолеть сообща.

Рыбы