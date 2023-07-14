Искусственный интеллект смоделировал магнитное поле Солнца

Ученые из российского Сколтеха и австрийского Университета Граца применили искусственный интеллект для моделирования магнитного поля в верхних слоях атмосферы Солнца в режиме квазиреального времени. Это исследование позволит лучше понять свойства Солнца и его влияние на космическую погоду.

© Мир 24

Магнитное поле Солнца – основная движущая сила космической погоды. Магнитные бури способны нанести ущерб земле, вызвав сбой в работе спутников и электросистем, нарушив системы связи.

Современные технологии позволяют нам измерять магнитное поле только на поверхности Солнца, однако накопление и высвобождение энергии происходит выше в солнечной атмосфере – в солнечной короне.

Нейросеть позволила ученым создать модель магнитного поля и интегрировать в нее данные наблюдений. Это позволило раскрыть связь между явлениями, наблюдаемыми на Солнце, и лежащими в их основе физическими процессами.

Процесс моделирования серии наблюдений продолжительностью в пять дней потребовал менее 12 часов вычислительного времени. Команда изучила эволюцию свободной магнитной энергии, связанной с такими явлениями, как выбросы корональной массы. Результаты указали на значительное истощение свободной магнитной энергии, как пространственное, так и временное. Это согласуется с наблюдениями солнечных извержений, сообщает Nature Astronomy.

«Скорость вычислений открывает значительные перспективы для улучшения прогнозирования космической погоды и расширения наших знаний о поведении Солнца», – отметила старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха Татьяна Подладчикова.