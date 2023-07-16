Экспедиция к «Титанику»: какие батискафы могут выдержать глубину?

Трагедия батискафа Titan, который потерпел катастрофическую неполадку во время погружения к обломкам «Титаника», стала одной из главных новостей последних месяцев. Но примечательно, что Titan — далеко не единственный аппарат своего рода, способный погрузиться на нужную глубину. Портал SlashGear рассказал о других примечательных батискафах.

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Nautile

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Французский батискаф 1984 года производства, способный погружаться на глубину 6 000 метров — примерно на 50% больше, чем нужно для путешествия к обломкам «Титаника». Nautile способен опуститься на дно океана практически в любой точке мира. Широкие иллюминаторы и батарея прожекторов обеспечивают экипажу из трех человек отличный вид на морское дно. Кроме того, батискаф оборудован набором роботизированных конечностей для сбора образцов. Nautile посещал могилу «Титаника» шесть раз, а также помогал в поисках обломков разбившихся над океаном самолетов.

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DSV Limiting Factor

Двухместный глубоководный батискаф, принадлежащий Гейбу Ньюэллу: руководителю игровой студии Valve и одному из самых известных разработчиков в индустрии. Согласно информации от производителя, DSV Limiting Factor — первый и единственный в мире пилотируемый аппарат, сертифицированный для погружения на глубину до 11 000 метров. Он посетил «Титаник» в 2019-м, став первым за долгое время батискафом, совершившим это путешествие.

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DSV Alvin

Аппарат военно-морских сил США, способный погружаться на глубину до 6 500 метров. DSV Alvin — один из старейших батискафов, сумевших добиться подобных цифр: его производство заказывали еще в 1964 году. Но за прошедшее время аппарат получил множество улучшений, и в результате сохраняет актуальность и по сей день. Именно DSV Alvin использовался для первых пилотируемых экспедиций к останкам «Титаника» в 1986-м. Одна из них чуть не закончилась трагедией, когда батарейный отсек был затоплен, но команда смогла экстренно всплыть.

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Jiaolong

Китайский подводный аппарат для погружений глубиной чуть более 7 000 метров — гораздо глубже, чем могила «Титаника». Jiaolong разработан преимущественно для научных целей, и, в отличие от некоторых других батискафов в списке, ни разу не предпринимал погружений к «Титанику». Он используется для сбора образцов воды, скалистых пород и почвы в самых глубоких точках океана.

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АС-39 «Консул»

Российский трехместный батискаф, принятый на вооружение ВМФ России в 2011 году. Он позиционируется как аппарат смешанного назначения: «Консул» может заниматься техническими работами под водой при помощи манипуляторов, вытаскивать грузы со дна на поверхность и обследовать подводные объекты. К слову, именно на аппарате класса «Консул» режиссер Джеймс Кэмерон посетил обломки «Титаника» при подготовке к съемкам фильма.

Striver

Еще один китайский научный аппарат, который, в отличие от более старых батискафов на службе Китая, практически целиком построен на родине. По состоянию на 2021 год Striver восемь раз совершал погружение на глубину до 10 000 метров в Марианской впадинне. Аппарат также погружался на дно Бездны Челленджера и практически побил мировой рекорд по глубине.

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Deep Sea Warrior

Наконец, Deep Sea Warrior — последний в списке батискаф из Китая, и он заметно отличается от прочих. Он предназначен для археологических экспедиций: согласно газете South China Morning Post, аппарат совершил более 500 погружений за шесть лет эксплуатации. Например, не так давно Deep Sea Warrior изучал затопленные останки двух кораблей династии Мин и вытащил на поверхность «свыше 200 культурных артефактов» — в том числе древнюю керамику.

Shinkai 6500

JAMSTEC Shinkai 6500 — японский подводный аппарат, созданный в 1991 году. Батискаф используется преимущественно для изучения топографии морского дна, геологии и анализа глубоководных организмов в водах вокруг Японии. За прошедшие годы он совершил более 1 500 погружений и прошел ряд модернизаций: в последний раз Shinkai обновлялся в 2012 году.