Трафик ChatGPT в России упал на 30% за последний месяц

Количество российских пользователей ChatGPT снизилось на 30% за последний месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Tele2. Абсолютных показателей аналитики не привели.

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Трафик упал впервые с момента запуска сервиса в ноябре прошлого года. Тенденцию подтвердил и директор по ИИ и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

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По словам представителя «Мегафона», общий трафик на сайтах Chatgpt.ai, Openai.com и Chatgptbot.ru с мая по июнь упал в два раза. Также сократилась аудитория и у нейросети для генерации изображений Midjourney, сказали аналитики Tele2. Они отметили, что в июне падение составило 50% по сравнению с маем.

Число пользователей выросло только у нейросети Stable Diffusion, создающей изображения по текстовому запросу. Трафик вырос на более чем 50%. По мнению специалистов, это может быть связано с тем, что платформа открытая — у неё есть бесплатная онлайн-версия.

Однако российские пользователи стали дольше взаимодействовать с ИИ-моделью. По словам экспертов, это связано с тем, что люди сначала использовать нейросети как развлечение, а потом стали тщательнее формировать запросы, на что требуется больше времени.

Также падение произошло на фоне огромной волны интереса к LLM (large language model, большая языковая модель — Sostav), сказал руководитель продуктов Just AI Алексей Борщов. Он добавил, что одна из причин снижения спроса — сложность доступа к нейросетям. Для регистрации в ChatGPT нужен иностранный номер телефона и VPN. А боты в мессенджерах часто дают непонятный результат, а на генерацию ответа уходит непредсказуемое количество времени.

Часть трафика перетекла к конкурентам ChatGPT — выросла популярность Bard от Google или Claude от Anthropic.

На посещаемость в России могло повлиять создание других нейросетей — Kandinsky и YandexGPT, сказал сооснователь компании Parodist AI Владимир Свешников. Ими проще пользоваться, поскольку не нужно использовать VPN или зарубежные телефонные номера. Но пока отечественные модели отстают от западных, отметил эксперт.