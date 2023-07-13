Найден способ обратить старение вспять

Ученые разработали инновационный подход к омоложению клеток, основанный на химическом подходе их перепрограммирования, а не традиционном генном. Их исследование появилось в журнале Aging.

В своей работе ученые опирались на то, что экспрессия факторов Яманаки (белков Oct3/4, Sox2, KLF4 и c-Myc) превращает взрослые клетки в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Используя аналитические методы для разделения молодых клеток от старых и стареющих в режиме реального времени, ученые смогли определить шесть химических состава, которые восстанавливают геном до юношеских состояний и меняют возраст человека менее чем за неделю.