В Москве появился аналог ушедшего Tinder

При этом, по данным издания, алгоритмы у нового сервиса значительно отличаются от популярной платформы. В частности, кандидаты не ведут переписок друг с другом и не видят фотографий. Первое знакомство у них происходит на свидании, а сам подбор идеальных партнеров осуществляет сервис, опираясь на более чем 20 параметров, которые пользователь указывает у себя в профиле.