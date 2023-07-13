В Москве появился аналог ушедшего Tinder
В Москве появился сервис знакомств NoRandom Dates вместо ушедшего Tinder. Об этом сообщает «Москвич Mag».
При этом, по данным издания, алгоритмы у нового сервиса значительно отличаются от популярной платформы. В частности, кандидаты не ведут переписок друг с другом и не видят фотографий. Первое знакомство у них происходит на свидании, а сам подбор идеальных партнеров осуществляет сервис, опираясь на более чем 20 параметров, которые пользователь указывает у себя в профиле.
«Они выключены из процесса онлайн-знакомств. С каждым пользователем общается персональный менеджер, который является посредником между алгоритмом поиска и пользователем. Первая встреча и разговор между двумя людьми происходят на офлайн-свидании», — рассказали «Москвичу Mag» представители платформы.
Перечень компетенций менеджера не уточняется. При этом представители NoRandom Dates отметили, что каждого участника «изучают по открытым и закрытым источникам» и бывают случаи «отказа в участии».