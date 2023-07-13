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Нейросеть перепела песню МакSим "Знаешь ли ты" голосом Егора Летова

Нейросеть исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты» голосом основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Видео опубликовал YouTube-канал AI Guitarist.

Нейросеть перепела песню МакSим "Знаешь ли ты" голосом Егора Летова
© А. Матюшкин/gr-oborona.ru

Как пишет автор канала, его нейросеть называется «АйЛетов» (AILetov). Она исполняет «нейрокаверы» и любит певицу МакSим.

В комментариях к видео пользователи удивляются исполнению и пишут, что Летов здесь звучит «как живой» и все нюансы голоса были переданы нейросетью. Пользователи также просят автора канала записать в исполнении нейросети трек «Гражданской обороны», который «споет» МакSим.

Ранее нейросеть создала клип на песню «Гражданской обороны».

Ранее сообщалось, что нейросеть с голосом Михаила Горшенева исполнила популярную песню из сериала «Ведьмак».

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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