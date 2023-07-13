Нейросеть перепела песню МакSим "Знаешь ли ты" голосом Егора Летова

Как пишет автор канала, его нейросеть называется «АйЛетов» (AILetov). Она исполняет «нейрокаверы» и любит певицу МакSим.

В комментариях к видео пользователи удивляются исполнению и пишут, что Летов здесь звучит «как живой» и все нюансы голоса были переданы нейросетью. Пользователи также просят автора канала записать в исполнении нейросети трек «Гражданской обороны», который «споет» МакSим.