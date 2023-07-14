Представлен человекоподобный робот для помощи пациентам больниц

Китайская компания Fourier Intelligence представила человекоподобного робота GR-1, который сможет переносить груз, близкий к массе тела андроида. Об этом сообщает New Atlas.

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Помимо работы с грузами, андроид сможет помочь в уходе за больными и при физиотерапии в отделениях реабилитации. Больные смогут держаться за робота, для этого созданы специальные ручки фиолетового цвета.

При росте 165 см и массе 55 кг каждый GR-1 будет иметь максимальную скорость ходьбы около 5 км/ч. «Суставы» робота двигаются с помощью электрических приводов, как у роботов от Tesla.

Представитель разработчика рассказал, что компания планирует произвести 100 роботов GR-1 до конца 2023 года. Fourier Intelligence заверили, что GR-1 сможет переносить грузы массой до 50 кг.