Названы главные особенности iPhone 15 Pro

Журналисты издания MacRumors перечислили основные особенности будущих флагманских смартфонов Apple. Об этом сообщается на сайте медиа.

Специалисты портала назвали главные функции iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, ориентируясь на отчеты инсайдеров. Важнейшей опцией новых флагманов окажется наличие порта USB-C — скорее всего, разъем будет поддерживать быстрый стандарт передачи данных USB 3.2 или Thunderbolt 3. Еще одним отличием от предыдущих аппаратов журналисты назвали титановую рамку, которая будет крепче и легче стали, применяемой при производстве корпуса iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Новые топовые модели также будут оснащены процессором A17 Bionic. Чип будет создан компанией TSMC по передовому трехнанометровому техпроцессу. По словам инсайдеров, он будет мощнее и энергоэффективнее актуального процессора A16 Bionic. Дисплей аппаратов должен получить ультратонкие рамки.

В заключение журналисты издания рассказали, что в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max должна появиться кнопка «Действие». Похожей кнопкой оснащены часы Apple Watch Ultra, в телефонах она позволит регулировать громкость звука, включать или выключать бесшумный режим, а также назначать определенные команды.