Сбер и Альянс в сфере ИИ будут развивать квантовые технологии

«Стратегической технологией современного мира является искусственный интеллект, развитие которого идет все быстрее и быстрее. Но настоящее ускорение ИИ на принципиально новом уровне будет в сочетании с квантовыми вычислениями. Такая комбинация откроет нам доступ к адаптивным материалам и новым лекарствам, роботы будут способны понимать все сложности окружающего мира», — сказал он.