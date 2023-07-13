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Сбер и Альянс в сфере ИИ будут развивать квантовые технологии

Альянс в сфере искусственного интеллекта, в который входят ведущие компании страны, включая Сбер, запускает новое направление работы в области квантовых технологий, сообщает пресс-служба Сбера со ссылкой на вице-президента, директора управления исследований и инноваций Сбербанка, руководителя рабочей группы по квантовым технологиям Альянса с сфере ИИ Альберта Ефимова.

Сбер и Альянс в сфере ИИ будут развивать квантовые технологии
© Газета.ru

«Стратегической технологией современного мира является искусственный интеллект, развитие которого идет все быстрее и быстрее. Но настоящее ускорение ИИ на принципиально новом уровне будет в сочетании с квантовыми вычислениями. Такая комбинация откроет нам доступ к адаптивным материалам и новым лекарствам, роботы будут способны понимать все сложности окружающего мира», — сказал он.

Ожидается, что синергия двух направлений поможет прорывам в исследованиях и технологическом прогрессе, откроет новые возможности для бизнеса.

Основная цель рабочей группы – поиск задач с наибольшим потенциалом для раннего практического применения квантовых вычислений в ИИ, формирование базы алгоритмов и необходимой инфраструктуры.

Также Альянс намерен участвовать в подготовке и запуске образовательных программ для специалистов по квантовым вычислениям.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.

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