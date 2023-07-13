На Земле появился новый вулкан

Самый молодой вулкан Земли возник на исландском полуострове Рейкьянес. В породе появилась трещина, откуда извергаются фонтаны лавы. Это событие связано с извержением лавового поля Фаградалсфьелль, залегающего под полуостровом.

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Последнее по времени извержение произошло 10 июля после нескольких дней сейсмической активности. С 4 июля ученые зафиксировали в этом районе более 7000 землетрясений. Магнитуда самого мощного из них достигла 4,8.

Длина трещины достигает 2,7 км. Лава еще сочится оттуда и собирается в небольшой неглубокой долине на юго-востоке. В перспективе она может перелиться через край, но поскольку территория необитаема, угроза для людей и инфраструктуры отсутствует.

В 2021 году на полуострове Рейкьянес произошло извержение, прервавшее 870-летний период затишья. После этого извержения происходили каждый год с интервалами чуть более 300 дней.

После последнего эпизода количество лавы уменьшилось, и сейсмическая активность снизилась. Однако, по словам ученых, условия могут быстро измениться. Новые вулканические трещины способны открыться внезапно и без предупреждения, также не исключено появление быстрых лавовых рек, сообщает Live Science.