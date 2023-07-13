Роскосмос провел успешные испытания двигателя для ракет "Ангара"

Отмечается, что программа реализуется по двум направлениям: изготовление и поставка двигателей для ракет-носителей "Ангара-А5" и "Ангара-1.2", а также разработка модернизированного варианта двигателя для ракет-носителей "Ангара-А5М".

РД-191 - двигатель для универсального ракетного модуля УРМ-1, лежащего в основе первой и второй ступеней "Ангары", впоследствии он будет заменен на модернизированный вариант РД-191М. Двигатель разработан в НПО"Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (город Химки, Московская область) и создавался специально для "Ангары". Он сконструирован на базе РД-170, который применялся в советской тяжелой ракете-носителе "Энергия" (всего состоялось два пуска - в 1987 и 1988 годах).