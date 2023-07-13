Появились первые рендеры смартфона OnePlus 12

До выпуска флагманского смартфона OnePlus 12 ещё несколько месяцев, но в сети уже имеется некоторая информация о грядущей новинке. Последняя утечка связана с рендерами OnePlus 12, которые демонстрируют дизайн смартфона спереди и сзади.

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Концепт-рендеры были опубликованы инсайдером OnLeaks. На изображении OnePlus 12 представлен в чёрном цвете с глянцевым покрытием. С точки зрения дизайна аппарат очень похож на своего предшественника OnePlus 11. На задней панели имеется такой же огромный круглый блок с камерами.

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Тем не менее у OnePlus 12 один из трёх датчиков основной камеры будет камера-перископ. Светодиодная вспышка перемещена в верхний левый угол модуля камеры, а селфи-камера теперь расположена в центральной верхней части дисплея. Судя по опубликованным рендерам, OnePlus не собирается кардинально менять дизайн своего будущего флагмана. Хотя в конечном итоге может всё измениться.

Что касается характеристик, то ожидается, что OnePlus 12 оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Производительность устройства обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, дебют которого намечен на октябрь этого года.

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