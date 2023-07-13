Новейшую iOS 17 могут скачать все желающие

Apple наконец-то выпустила первую публичную бета-версию iOS 17 и iPadOS 17. Теперь все желающие могут скачать и установить их на свои iPhone и iPad.

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Данное обновление обещает множество новых функций и улучшений, которые делают использование устройств Apple ещё более удобным и интересным.

Одной из самых ожидаемых новых функций является опция StandBy, которая превращает iPhone в смарт-дисплей, когда устройство подключено к зарядному устройству и расположено горизонтально.

Теперь вы сможете использовать iPhone в качестве умного будильника или информационного центра даже во время зарядки.

Также стоит отметить появление интерактивных виджетов, которые будут доступны на экране блокировки и главном экране.

Они позволят вам получать дополнительную информацию без необходимости открывать конкретные приложения. Кроме того, функция AirDrop будет обновлена, добавив возможность более быстрого обмена контактами и создания контактных плакатов.