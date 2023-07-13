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В России оценили инициативу запретить иностранные дроны

Участники рынка дронов оценили инициативу Минпромторга ввести запрет поставки иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для госзаказа как рискованную. Об этом «Коммерсантъ».

В России оценили инициативу запретить иностранные дроны
© depositphotos.com

По данным издания, некоторые производители беспилотников указали на невозможность быстрого замещения иностранных поставщиков. Кроме того, вместе с введением балльной системы оценки локализации это отрежет многих игроков от государственных тендеров, отмечают они. Все это может привести к тому, что в ведомства и госкомпании будут поставляться «китайские дроны с российскими шильдиками», а также к удорожанию техники и услуг.

Другие участники рынка скептически отнеслись к идее и заявили, что недостаток беспилотников возникнет во всех сферах. Кроме того, удар придется и по дронам для мониторинга и картографирования, отметил гендиректор «Курсира» из НТИ «Аэронет» Виталий Муниров. Гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов добавил, что ограничения следует вводить постепенно, поскольку задача государства — развить отрасль. В то же время другие производители выразили надежду, что подобная инициатива поможет продвинуть продукцию российских компаний.

«Ъ» также отмечает, что в текущем году объем госзаказа на дроны составит 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, прогноз на ближайшие два года — 93 миллиарда рублей.

О том, что в России планируют запретить покупку иностранных беспилотников, ранее рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Соответствующий запрет намерены ввести до конца 2024 года.

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