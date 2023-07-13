Илон Маск занялся созданием искусственного интеллекта для осознания вселенной

Миллиардер Илон Маск объявил о создании компании xAI по разработке искусственного интеллекта. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Одновременно с этим Google, Microsoft, Tesla и исследователи Университета Торонто. Слоган компании — «Осознай вселенную» (Understand the Universe).

Ранее Маск высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ) и развития технологий. По его мнению, в настоящий момент ИИ не может конкурировать с человеческим мозгом: «Мы все еще можем делать многое, чего не может искусственный интеллект». Однако руководитель Tesla и SpaceX отметил, что в будущем ситуация может измениться.

Также Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях. Миллиардер заявил, что во всем мире искусственный интеллект будут использовать, прежде всего, для разработки оружия.