Самые дорогие умные часы от Apple разочаровали топ-менеджера IT-компании
Самые дорогие умные часы от Apple Watch Ultra взбесили главного технического директора Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Эндрю Босворта. Свои критические комментарии по поводу неудобного управления гаджетом он опубликовал в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«У меня гигантские запястья, поэтому я был воодушевлен, когда в связи с выходом Watch Ultra стали доступны большие размеры часов и ремешков. Однако в итоге я терпеть их не могу. Когда занимаюсь, они постоянно отключаются во время тренировок», — сообщил Босворт.
По его словам, дизайн умных часов полон недостатков, которые мешают активно использовать устройство.
«Неважно, как сильно я закручиваю ремешок на запястье, я не могу избежать этих отключений. Это так бесит!» — возмутился топ-менеджер Meta.
Он констатировал, что подумывает отказаться от Watch Ultra.
«Этот гаджет из всей моей коллекции бесит меня больше, чем любой другой», — заключил Босворт.
Выпущенные в сентябре 2022 года часы Apple Watch Ultra за $799 (около 72,3 тыс. руб. по текущему курсу) предназначены для отслеживания активных тренировок пользователя и походов на природу.
Apple Watch Ultra отличаются от других умных часов Apple тем, что имеют более внушительные размеры. Это является недостатком для некоторых пользователей, так как гаджет может некорректно собирать данные о пройденных километрах, потраченных калориях и других параметрах тренировок.