Самые дорогие умные часы от Apple разочаровали топ-менеджера IT-компании

Самые дорогие умные часы от Apple Watch Ultra взбесили главного технического директора Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Эндрю Босворта. Свои критические комментарии по поводу неудобного управления гаджетом он опубликовал в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«У меня гигантские запястья, поэтому я был воодушевлен, когда в связи с выходом Watch Ultra стали доступны большие размеры часов и ремешков. Однако в итоге я терпеть их не могу. Когда занимаюсь, они постоянно отключаются во время тренировок», — сообщил Босворт.

По его словам, дизайн умных часов полон недостатков, которые мешают активно использовать устройство.

«Неважно, как сильно я закручиваю ремешок на запястье, я не могу избежать этих отключений. Это так бесит!» — возмутился топ-менеджер Meta.

Он констатировал, что подумывает отказаться от Watch Ultra.

«Этот гаджет из всей моей коллекции бесит меня больше, чем любой другой», — заключил Босворт.

Выпущенные в сентябре 2022 года часы Apple Watch Ultra за $799 (около 72,3 тыс. руб. по текущему курсу) предназначены для отслеживания активных тренировок пользователя и походов на природу.