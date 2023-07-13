Цвет океана изменился за 20 лет

Ученые обнаружили, что за последние 20 лет цвет океана изменился. Судя по всему, виноват в этом человек. Смена цвета воды (хотя и незаметная для человеческого глаза) произошла в более чем 56% пространства мирового океана. Это больше, чем площадь всей суши на планете. Работа представлена в журнале Nature.

© NASA

Цвет океану придают вещества и организмы, которые находятся в его верхних слоях. Где вода темно-синяя, жизни почти нет, а более зеленые воды указывают на то, что там присутствуют организмы, в основном — фитопланктон. Зеленый пигмент помогает планктону собирать солнечный свет. Этот организм — основа морской пищевой цепи. Им питаются криль, морские птицы и млекопитающие.

Видео дня

Сначала ученые отслеживали изменения в хлорофилле, чтобы понять, как это важное сообщество реагирует на изменение климата. Однако для того, чтобы получить более-менее достоверные результаты, нужно не менее 30 лет наблюдать за хлорофиллом в фитопланктоне. Тогда ученые решили проанализировать другие цвета океана.

С помощью спектрорадиометра среднего разрешения (MODIS) на спутнике Aqua, который отслеживает цвет океана в течение 21 года, ученые проанализировали эти данные. Спутник обнаружил различия в цвете, которые человек не может увидеть: большая часть океан кажется нам синим, в то время как настоящий цвет океана может быть зеленым и даже красным.

Проанализировав данные с 2002 по 2022 год, ученые посмотрели, насколько семь цветов океана менялись за эти годы. Специалисты обнаружили четкую тенденцию, которая явно выходила за рамки нормальной годовой изменчивости. Тогда исследователи посмотрели на модель, которая показывала океан с добавлением парниковых газов, и без них. Оказалось, что модель предсказывала изменение цвета в 50% Мирового океана — почти то же самое, что обнаружили ученые с помощью данных спутника.